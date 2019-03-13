В Viber появились бесплатные стикеры II Европейских игр

Viber запустил бесплатный стикерпак, посвященный крупнейшему мультиспортивному форуму Европы, который стартует в Минске ровно через 100 дней - 21 июня.

Героем стикерпака стал лисенок Лесик - талисман II Европейских игр. Пак включает 24 стикера, отражающие как спортивную составляющую: “Победа!”, “Do it!”, так и национальные мотивы: “Ганаруся быць беларусам”, “Гэта Беларусь, дзетка!”. Сюжет стикерпака иллюстрируют распространённые ситуации из жизни болельщиков и спортсменов. Мультяшный герой поддерживает команды, радуется победам и переживает неудачи. Стикеры универсальны, и их можно использовать для передачи эмоций в переписке с друзьями-болельщиками.

Скачать бесплатный стикерпак II Европейских игр можно по ссылке. Он будет доступен для загрузки на протяжении 6 месяцев. Стикерпак, доступный для скачивания на территории всех стран мира, станет еще одним инструментом для общения и раскрасит беседы яркими спортивными красками.