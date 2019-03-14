LG планирует выпустить 7 миллионов OLED телевизоров в 2019 году

Компания LG объявляет о запуске линейки премиальных телевизоров 2019 года, включающую передовые OLED модели. В этом году доля OLED-моделей составит 20 процентов всех премиальных телевизоров компании. Ожидаемый рост спроса на OLED-телевизоры составит 3,6 млн единиц в этом году, 7 млн единиц в 2020 году и 10 млн единиц в 2021 году. Благодаря этому компания LG надеется укрепить свои лидерские позиции в сегменте телевизоров премиум-класса. Покупатели из Южной Кореи и США смогут первыми забрать домой телевизор LG 2019 года уже в этом месяце, вскоре новые модели появятся в продаже на основных рынках Азии, Европы и Южной Америки. Стоимость и доступность тех или иных моделей будет озвучена дополнительно.

Предлагая расширенную линейку диагоналей экранов вплоть до размера 86 дюймов, в этом году телевизоры OLED предложат улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 и технологии глубинного обучения. В середине этого года новые телевизоры LG получат обновление для поддержки приложений Apple AirPlay 2 и Apple HomeKit, облегчающих трансляцию видео- и аудио контента, а также подключение к устройствам умного дома от Apple. Помимо этого, модели LG 2019 года получат обновление программного обеспечения, включающее умного ассистента Amazon Alexa в дополнение к встроенному голосовому помощнику Google Assistant. Таким образом, LG станет единственным брендом, предоставляющим одновременный доступ к обеим ведущим платформам ИИ без необходимости установки дополнительных устройств.

Процессор α9 Gen 2 в OLED-телевизорах LG серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения и доступу к обширной базе визуальных данных. Это позволяет процессору оптимизировать изображения, распознавая качество источника контента и реализуя лучший алгоритм, в результате чего достигается потрясающая реалистичность изображения. Процессор также анализирует условия окружающей среды для обеспечения оптимальной яркости экрана.

Линейка LG 2019 года включает лидирующие в отрасли OLED-телевизоры с разными размерами экрана - W9 (модель 77/65W9), E9 (модель 65/55E9), C9 (модель 77/65/55C9) и B9 (модель 65/55B9). Портфолио премиальных телевизоров LG дополняет первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8К (модель 88Z9). Более того, телевизоры LG 2019 года могут самостоятельно подобрать контент, совместимый с Dolby Vision, для получения HDR превосходного качества даже в условиях яркого освещения. Процессор α9 Gen 2 также осуществляет тонкую настройку звука в соответствии с типом контента, что способствует более четкой передаче диалогов в фильмах и телепередачах, а также чистому звучанию голоса в песнях. В дополнение к регулировке звуковых настроек, осуществляемой ИИ в зависимости от ситуации, пользователи при желании могут выполнять ручную настройку. Флагманские телевизоры LG оснащены технологиями Dolby Vision для превосходного качества HDR и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.

«LG продолжает расширять границы технологических инноваций в сфере телевидения, и это доказывает наша линейка премиальных телевизоров 2019 года», — заявил Брайан Квон, руководитель подразделений LG Mobile Communications и Home Entertainment. «Передовые технологии искусственного интеллекта LG для улучшения качества изображения и звука расширяют возможности просмотра и усиливают впечатления».