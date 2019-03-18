Google добавила раздел об играх на собственном сайте для разработчиков. В нём компания собрала всю информацию для всех, кто занимается или планирует начать заниматься разработкой игр под Android.

На сайте собраны текстовые и видеоматериалы о разработке, оптимизации и запуске игр. Кроме детальных объяснений и скриншотов есть примеры кода, которые можно использовать в своих продуктах.

Сайт призван упростить разработку игр под Android, ведь платформа Google по количеству игр и эксклюзивов до сих пор отстаёт от iOS. А его создание может быть приурочено к игровой конференции разработчиков (Game Developers Conference), которая будет проходить с 18 по 22 марта в Сан-Франциско.