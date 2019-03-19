Вышла iOS 12.2 beta 6 для разработчиков

За неделю до предполагаемой даты релиза Apple выпустила шестые бета-версии iOS 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2 и tvOS 12.2.

Обновления доступны владельцам совместимых устройств, зарегистрированных в качестве разработчиков. Вероятно, это последние тестовые сборки операционных систем, выход финальных сборок которых состоится на предстоящем мероприятии компании, запланированном на 25 марта.

iOS 12.2 хоть и является обновлением второго порядка, которое сосредоточено на функциональном наполнении операционной системы, оно содержит много столь незначительных нововведений, которые запросто можно пропустить, если не знать об их существовании.