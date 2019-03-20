Google Inbox закроется 2 апреля

Google сообщила, что почтовый сервис Inbox будет закрыт 2 апреля. В этот же день из-за проблем с безопасностью закроется социальная сеть Google+.

Inbox дебютировал в 2014 году в качестве экспериментального альтернативного интерфейса Gmail. Оба клиента имеют привязку к учетной записи Google и одинаковое содержимое. Однако в Inbox компания испытывала новые функции, которые затем можно было встретить в Gmail. Например, умные ответы и возможность отмены уже отправленного сообщения.

Пользователям Inbox предлагается выбрать любой другой почтовый клиент или воспользоваться пошаговым руководством для миграции Gmail.