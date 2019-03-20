Вышел Firefox 66

Выпущена релизная версия браузера Firefox 66 для десктопных платформ, а также мобильная для ОС Android. В этих версиях появилась поддержка механизма «Scroll Anchoring», что позволяет избежать ситуации, когда прокрутка сразу после открытия страницы приводит к постепенному смещению позиции и необходимости вновь и вновь прокручивать содержимое по мере загрузки изображений и внешних вставок.

Добавлена давно ожидаемая функция блокировки воспроизведения мультимедийного контента со звуком. Теперь проигрывание звука будет начинаться только при явном действии пользователя. А открытие страницы с таким контентом выведет уведомление о блокировке с возможностью добавления сайта в белый список.

Отмечается, что режим будет активирован по умолчанию на этой неделе. Сначала его получат 25 % пользователей, а на будущей неделе количество удвоится. Если проблем не будет, то с апреля его запустят для всех пользователей.

В Firefox 66 добавлена кнопка «Search Tabs», которая осуществляет поиск открытых вкладок и упрощает навигацию при наличии большого числа открытых страниц. Это пригодится тем, кто работает одновременно с несколькими ресурсами. Для поиска используется существующая возможность с использованием заголовков страниц. Также было изменено оформление страницы новой вкладки в приватном режиме, в том числе добавлена строка поиска.

В сборках для Linux по умолчанию включено декорирование окон на стороне клиента. Это позволяет отрисовывать элементы интерфейса с помощью программы, а не оконного менеджера. Такой подход позволит перенести панели вкладок в заголовок окна и реализовать скрытые рамки в GNOME.

Кроме того, были добавлены новые возможности для веб-разработчиков, а также обеспечено корректное отображение HTML и тестовых файлов в кодировке UTF-8, если они открываются с локального диска через «file:».