Яндекс.Район заработал в областных центрах Беларуси

Яндекс.Район заработал во всех областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилёве. С помощью этого сервиса горожане могут общаться с соседями: делиться новостями, советоваться, обсуждать общие темы. В прошлом году Яндекс.Район был запущен в Минске.

Яндекс.Район позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников. Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.

«Город — это прежде всего его жители. Чем активнее они участвуют в общественной жизни, тем лучше городская среда. Обычно люди обсуждают районные новости в небольших группах в мессенджерах, а мы создали единую площадку для всех горожан. Осенью прошлого года мы запустили Яндекс.Район в Минске и увидели, что он очень востребован. Поэтому решили открыть его во всех областных центрах страны», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

В Минске Яндекс.Район используют все участники городской жизни. Местные СМИ рассказывают здесь про важные новости и анонсируют события. Активисты размещают полезную информацию, например, о планах по застройке, спектаклях, квестах и фестивалях. В Яндекс.Районе есть страницы музеев и галерей. Например, Национальный художественный музей регулярно публикует интересные исторические факты и фотографии.

Самые популярные темы обсуждений у минчан — это выгул собак, шумные соседи и поиск друзей по интересам. Часто люди приходят на сервис, чтобы получить совет. Наиболее популярны советы по выбору школы для ребёнка, покупке подарков, выбору интернет-провайдера и рекомендации по содержанию питомцев.