Белорусский стартап Teslasuit выиграл престижную международную награду Red Dot Award

Белорусский стартап Teslasuit стал победителем престижной международной премии по промышленному дизайну Red Dot Award: Product Design 2019, в высшей номинации “лучший из лучших”. Награда Red Dot: Best of the Best вручается за новаторский выдающийся дизайн лучшим продуктам.

Teslasuit - это уникальный, первый в мире костюм с обратной тактильной связью для наиболее полного погружения в виртуальную реальность, работа которого основана на принципе электростимуляции. Он оснащен несколькими системами: передачи тактильных ощущений, захвата движений, температурного контроля и биометрическими датчиками. Костюм полностью беспроводной. Обратная связь на основе электростимуляции передает уведомления от костюма к человеку. Система захвата движения оцифровывает движения человека и моделирует виртуальную модель его положения (такое часто используется для анимации человекоподобных персонажей в киноиндустрии). Система температурного контроля отслеживает температуру тела, а биометрическая система снимает показатели ЭКГ, считывает состояния мышц, а в перспективе сможет определять чувства человека по разности электрических потенциалов на поверхности кожи. Возможности применения Teslasuit, благодаря сочетанию всех этих систем и с развитием и улучшением технологий, постоянно расширяются и открывают принципиально новые возможности в самых различных сферах. Если изначально костюм создавался для развлечений и игровой индустрии, то сейчас речь идет о перспективах использования в корпоративном обучении на производствах, в спортивных тренировках, в медицине при реабилитации.

“Нашей главной целью было создать нечто совершенно новое - своеобразный медиум между человеком и технологиями, электроникой, цифровым миром. Teslasuit позволяет обеспечить более глубокое и полное погружение в виртуальную реальность за счет тактильного канала передачи ощущений, но если шагнуть за это понимание, то костюм - это начальное звено соединения и симбиоза человека и электроники, - рассказал главный дизайнер Teslasuit Игорь Бутурля. Teslasuit имеет достаточно сложный функционал. В принципе, все технологии, воплощенные в костюме, отдельно уже существуют, но комплексно они не были объединены в одну более сложную систему и, тем более, не были интегрированы все вместе в одежду. Так, при конструировании главным оказалось связать уникальное сенсорное человеческое тело и электронику, ведь требования к одежде совсем другие, нежели к корпусу гаджетов. И основная задача была именно “подружить” их между собой, сделать сложную систему электроники комфортной и безопасной для взаимодействия с человеческим телом. Это и есть одна из самых сложных задач - интеграция электроники в одежду”.