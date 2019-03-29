МТС представил новый подкаст о Минске

МТС и онлайн-журнал 34mag.net выпустили новый подкаст. В этот раз предлагаем «прогуляться» по улицам заводского квартала столицы —поселку тракторостроителей.Это девятый, заключительный аудиогид из цикла подкастов о достопримечательностях Минска.

Поселок тракторостроителей — образец послевоенной архитектуры, который сохранился практически без изменений. В 40-е здесь построили гигантский авиазавод, который затем стал Минским тракторным заводом. А рядом возвели поселок тракторостроителей — с необычными домами, фонтанами и бульварами. Сегодня эти кварталы — экзотика на фоне современной столичной застройки.

Для того чтобы узнать больше про исторический квартал Минска, скачивайте аудиогид и отправляйтесь на прогулку. Подкаст доступен на трех языках — русском, белорусском ианглийском.

Проект МТС и онлайн-журнала 34mag.net начался с подкаста «Минск для новичков», серию продолжили аудиоистории о проспекте Независимости, Большом театре оперы и балета, Комаровском рынке, улице Немиге, Заводской и Октябрьской улицах, столичных парках. Кроме того, в рамках проекта мы выпустили подкасты о Несвиже и Беловежской пуще.