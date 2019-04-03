МТС к сентябрю увеличит емкость 4G-сети в полтора раза

В Беларуси к сентябрю МТС планирует расширить 4G-сеть в полтора раза. Число базовых станций с поддержкой LTE по всей стране вырастет практически на 50%.

Емкость сети 4G увеличится во всех регионах. Новые вышки связи заработают в крупных городах и райцентрах страны. Сейчас в Беларуси работает более 1600 базовых станций LTE, а к концу года их будет свыше 2400. С увеличением емкости повысится и пропускная способность 4G-сети.

Часть новых базовых станций будет запущена еще до начала Европейских игр, которые пройдут в стране с 21 по 30 июня. Наиболее плотное 4G-покрытие будет организовано в Минске. Для большего качества LTE-сеть уже сейчас работает в двух частотных диапазонах — 1800 и 2600 МГц. В местах проведения спортивных мероприятий связь будет дополнительно усилена, чтобы обеспечить высокую скорость доступа в интернет для большого числа абонентов.

МТС первым в стране предоставил своим абонентам доступ к 4G в декабре 2015 года совместно с инфраструктурным оператором beCloud. На текущий момент связь четвертого поколения доступна абонентам более сотни населенных пунктов страны.