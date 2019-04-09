velcom | A1 продемонстрирует возможности 5G на «ТИБО-2019»

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 совместно с компанией ZTE проведeт демонстрацию возможностей своей 5G-сети на выставке «ТИБО-2019». В перспективе данное решение может быть масштабировано на всю территорию Беларуси.

Развитие мобильных сетей движется по пути увеличения скорости беспроводной передачи данных. Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в сети мобильной связи и минимизировать возникающие в процессе передачи данных задержки до 4 миллисекунд. Таким образом, мобильная сеть пятого поколения может быть использована для Ultra HD-видеозвонков, быстрой беспроводной передачи потокового видео сверхвысокой четкости, VR-трансляций, а также различных решений, связанных с интернетом вещей.

Посетителям стенда velcom | A1 на выставке «ТИБО-2019» будут продемонстрированы возможности 5G-сети на примере трансляции видео: они смогут следить за событиями форума в режиме прямой трансляции с панорамной камеры на большом экране в качестве UltraHD или с помощью подключенных к камере VR-очков. Передача данных будет осуществляться через 5G NR – базовую станцию пятого поколения, размещенную под крышей многофункционального комплекса «Минск-Арена».

Ранее представители компании velcom | A1 уже заявляли о готовности инвестировать средства в развитие сети 5G на всей территории Беларуси, включая сельскую местность.

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