МТС установил в Минске первые «умные» контейнеры. Специальные датчики отслеживают уровень заполнения отходами и через единую систему передают сигналы мусоровозам, что позволяет оптимизировать логистику вывоза мусора. Пилотный проект реализован совместно с УП «Спецкоммунавтотранс».

Смарт-контейнеры развивают концепцию «умного» города, в котором новые технологии работают на повышение качества жизни. «Умный» бак самостоятельно отслеживает, насколько заполнен бытовыми отходами, например пластиком, стеклом или бумагой. Контейнер оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком. Оборудование работает как в мороз (до минус 40 градусов), так и в жару (до 75 градусов). Корпус датчиков защищен от воды и пыли по классу IP56. Приборы имеют низкое энергопотребление и могут использоваться в течение пяти лет без замены.

В Минске уже действуют две тестовые зоны с шестью смарт-контейнерами. Как только любой из них заполнен доверху, информация в режиме онлайн поступает в Центр обработки данных. И система реагирует: формирует путевой лист для водителя. Все это позволяет повысить контроль сбора мусора и улучшить логистику: забрать мусор именно там, где нужно, и тем самым сэкономить время и топливо.

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