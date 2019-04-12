Компания LG представила на выставке в Милане инсталляцию сворачивающегося OLED телевизора

В уникальном партнерстве, которое подчеркивает взаимодействие технологий и пространственного дизайна, LG Electronics и известная фирма по архитектуре и промышленному дизайну Foster + Partners представили совместную работу - художественную инсталляцию телевизора LG SIGNATURE OLED TV R (модель 65R9), на Миланской неделе дизайна.

Представленный на выставке CES 2019, сворачивающийся OLED-телевизор - это настоящая сенсация, которая переопределяет взаимодействие телевизора с пространством, где он расположен, и служит напоминанием о приверженности компании инновациям в дизайне. Философия дизайна продукции в сворачивающихся OLED-телевизорах подразумевает новый уровень пространственной интеграции и «свободу от стен», что является основной концепцией инсталляции на Миланской Неделе Дизайна. Известная британская фирма Foster + Partners тесно сотрудничала с LG в дизайне сворачивающегося OLED-телевизора с целью разработки внешней геометрии и отделки изделия, а также особой внутренней механики.

Демонстрируя высокий уровень пространственной интеграции с LG SIGNATURE OLED TV R в качестве главной идеи, инсталляция «Переосмысление пространства» представляет собой трехмерную интерпретацию, которая показывает, как свет, технология и дизайн взаимодействуют, чтобы проиллюстрировать новые пространственные возможности с помощью технологии, которая меняет формы при одном нажатии кнопки. Сочетая в себе абсолютную контрастность и естественную цветопередачу непревзойденной OLED-технологии дисплея LG с реалистичным звучанием Dolby Atmos, сворачивающийся OLED-телевизор увлекает зрителей в захватывающее визуальное и аудиальное путешествие.

Эта инсталляция, предназначенная как для демонстрации в бытовых условиях, так и для галереи, демонстрирует, как футуристический телевизор LG может трансформировать пространство из домашнего кинотеатра с большим экраном при полноэкранном режиме в художественную витрину, когда дисплей находится в «нулевом» режиме, будучи скрытым в матовом алюминиевом корпусе. Свет, проникающий сквозь оконные проемы в стенах установки, имитирует то, как солнечный свет меняет направление и интенсивность в течение дня, вызывая ощущение течения времени. Чтобы показать, как технология LG адаптируется к ритмам жизни, сворачиваемый дисплей раскладывается, когда окружающее пространство наполнено звуком и светом, и складывается, когда свет и шумы исчезают.

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