В МТС появились Apple AirPods 2 поколения

Обновленные наушники Apple AirPods 2 поколения могут похвастаться в 1,5-2 раза более быстрым взаимодействием со смартфоном и другими устройствами, а также удобным кейсом с беспроводной зарядкой. Это стало возможным благодаря новому процессору и аудиокодеку.

Производитель гарантирует 3 часа беспрерывной работы наушников на одной зарядке, а зарядный кейс продляет время работы AirPods до 20 часов.

Кроме этого, специально для AirPods 2 поколения компания выпустила кейс с беспроводной зарядкой. Стильная коробочка позволяет избавиться от лишних проводов и быстро заряжает наушники. Беспроводной кейс можно приобрести как в комплекте с наушниками, так и отдельно.

Apple AirPods 2 поколения с проводным кейсом доступны по цене 469 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 42,63 рубля, а при рассрочке на два года – 20,39 рубля.

Apple AirPods 2 поколения с беспроводным кейсом (Wireless Charging Case) стоят 579 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 52,63 рубля, а при рассрочке на два года – 25,17 рубля.

Кейс для Apple AirPods 2 поколения Wireless Charging Case продается за 239 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 21,72 рубля, а при рассрочке на два года – 10,39 рубля.