GetResponse запустил транзакционные письма для ecommerce

Ведущие интернет платформы постоянно работают над улучшением функциональности и внедрением новых решений. Не так давно Яндекс запустил сервис для визуализации, о чем мы писали в статье «Яндекс» запустил сервис для визуализации и анализа бизнес-данных». Несколько недель назад разработчики ведущего сервиса для ecommerce GetResponse сообщили о запуске нового инструмента - транзакционные письма.

Транзакционные письма являются одним из <strong>наиболее эффективных инструментов</strong> с помощью которого отправляются персонализированные сообщения, учитывая определенные действия и поведение посетителей на сайте. Транзакционные письма разработаны для владельцев ecommerce, которые:

занимаются онлайн продажей;

являются владельцами SaaS-решения, платформы или приложения и желают максимально вовлекать клиентов с помощью персонализированной коммуникации;

занимаются любым другим бизнесом и хотят внедрить автоматическое отправление сообщений.

Внедрение транзакционных писем имеет ряд преимуществ, среди которых:

эффективное возвращение клиентов к брошенной корзине или на сайт. Кратко ознакомиться с причинами, почему клиенты покидают сайт, вы можете в этой статье

высокая открываемость писем, что улучшает не только поведенческие факторы, но и увеличивает общий показатель доставляемости рассылки.</li>

Со всеми инструментами комплексной платформы GetResponse вы можете ознакомиться на сайте.