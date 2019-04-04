«Яндекс» запустил сервис для визуализации и анализа бизнес-данных

Команда разработчиков «Яндекса» сообщила о расширении функциональных возможностей cloud-платформы «Яндекс.Облако» и включении в её состав сервиса бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды, а также делиться ими с другими пользователями.

В основу нового решения положена внутренняя система аналитической отчётности «Яндекса» — Yandex Stat. Сервис Yandex DataLens поддерживает работу с PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, «Яндекс.Метрикой», CSV-файлами, CRM-системами и другими источниками данных с помощью встроенных коннекторов. Данные можно представлять в виде графиков, диаграмм и таблиц. Предусмотрены возможности объединения результатов визуализации на одном дашборде и автоматической загрузки часто используемых данных для ускорения работы.

В настоящий момент Yandex DataLens находится на стадии превью и не тарифицируется. Дополнительные сведения о новом аналитическом сервисе «Яндекса» представлены на сайте cloud.yandex.ru/services/datalens.