Xiaomi выпустила велосипедный насос за $30

Компания Xiaomi представила в Китае новый велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump стоимостью 199 юаней (около $30).

Новинка, созданная специалистами Xiaomi совместно с командой суббренда MIJIA, оснащена встроенной литиевой батареей, системой определения давления в шинах и рядом других функций.

Насос MIJIA Bicycle Pump способен обеспечивать давление до 150 фунтов на квадратный дюйм (10,5 кг/см2), чего вполне достаточно для того, чтобы накачивать шины не только велосипеда, но и мотоцикла или даже машины, не говоря уже о мячах для футбола, баскетбола или гандбола.

Устройство отличается компактными размерами — 124 ×71 × 45,3 мм, поэтому не составит особых проблем захватить его собой в поездку на велосипеде. Ёмкость несъёмной батареи составляет 2000 мА·ч.

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