В России пассажиры метро теперь могут знакомиться на Мамбе без авторизации в сети Wi-Fi

В апреле самое популярное российское приложение для знакомств Mamba добавит новую опцию. Теперь людям, которые ищут пару, не нужно будет проходить авторизацию в метро и смотреть рекламные ролики. Им достаточно будет просто подключиться к MT_FREE и открыть приложение.

Новая возможность будет бесплатна для всех пользователей и сделает поиск второй половины еще проще и продуктивней. «Бесшовные» знакомства распространятся на Московский Метрополитен, МЦК, Центральную пригородную пассажирскую компанию, аэроэкспрессы и метрополитен Санкт-Петербурга.

- Мамба как крупнейшее российское приложение для знакомств, дарит своим пользователям возможность искать пару, находясь в подземке и на других транспортных объектах, покрытых бесплатным wi-fi от МаксимаТелеком. Теперь нашим пользователям не нужно будет смотреть рекламные ролики и авторизовываться в интернете. Достаточно просто подключиться к MT_FREE и открыть Мамбу. Иногда личное счастье совсем близко и полчаса в метро вполне достаточно, чтобы найти своего человека, - говорит директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов.