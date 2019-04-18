JET BI объявляет набор слушателей на новый курс “Разработка SAPUI5 на базе SAP Cloud Platform”.
Лучшим участникам наших курсов будет предоставлена возможность стать частью команды и принять участие в SAP Coder 2019 вместе с нами! В случае победы на отборочном этапе вы будете представлять нашу совместную команду JET BI Labs на конкурсе в Москве.
КОГДА? - 13 мая - 28 июня 2019 года;
ГДЕ? - SAP лаборатория в БГУИР ( ул .Гикало 9) и офис компании JET BI ( пр. Машерова19);
Что предлагает компания?
- продолжительность обучения 1,5 месяца;
- практический опыт и теоретические знания от экспертов с многолетним опытом;
- последующая стажировка в форме совместной работы над проектом SAP Coder 2019;
- возможность продолжить совместную работу с компанией уже на борту JET BI.
Для кого?
- Ты студент 2-3 курса университета?
- Владеешь знаниями HTML, CSS, JavaScript, SQL.
- Имеешь базовые знания о реляционных СУБД?
- Английский на уровне intermediate, и ты готов “прокачать” разговорный английский в сжатые сроки?
- Владеешь знаниями одного или нескольких объектно-ориентированных языков программирования?
- Умеешь работать в команде?
Что будет?
- практическое знакомство с возможностями SAP Cloud Platform;
- узнаете содержание и назначение основных сервисов SCP;
- научитесь работать с SAP HANA - высокопроизводительной базой данных поколения NewSQL;
- разработка backend-сервисов на стороне HANA DB;
- самостоятельная frontend-разработка на технологиях SAPUI5;
- реализация аналитической отчетности средствами SAP Analytic Cloud;
- начнете разрабатывать полноценные решения включая их публикацию в SAP Cloud.
Ззаполни анкету по ссылке ниже и мы свяжемся с тобой.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAioi_h-5B2rbE149eK2dlyBnlV3ly5j02dfQ3QnwKC9IBeQ/viewform
Окончание приёма анкет: 9 мая 2019. Рассылка результатов анкетирования: 10 - 11 мая 2019.
Начало занятий: 13 мая 2019. Подведение итогов курса: 28 июня 2019.
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