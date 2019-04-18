JET BI объявляет набор слушателей на новый курс “Разработка SAPUI5 на базе SAP Cloud Platform”

JET BI объявляет набор слушателей на новый курс “Разработка SAPUI5 на базе SAP Cloud Platform”.

Лучшим участникам наших курсов будет предоставлена возможность стать частью команды и принять участие в SAP Coder 2019 вместе с нами! В случае победы на отборочном этапе вы будете представлять нашу совместную команду JET BI Labs на конкурсе в Москве. 

КОГДА? - 13 мая - 28 июня 2019 года; 
ГДЕ? - SAP лаборатория в БГУИР ( ул .Гикало 9) и офис компании JET BI ( пр. Машерова19); 

Что предлагает компания?

  • продолжительность обучения 1,5 месяца; 
  • практический опыт и теоретические знания от экспертов с многолетним опытом; 
  • последующая стажировка в форме совместной работы над проектом SAP Coder 2019; 
  • возможность продолжить совместную работу с компанией уже на борту JET BI. 

Для кого?

  • Ты студент 2-3 курса университета? 
  • Владеешь знаниями HTML, CSS, JavaScript, SQL. 
  • Имеешь базовые знания о реляционных СУБД? 
  • Английский на уровне intermediate, и ты готов “прокачать” разговорный английский в сжатые сроки? 
  • Владеешь знаниями одного или нескольких объектно-ориентированных языков программирования? 
  • Умеешь работать в команде? 

Что будет?

  • практическое знакомство с возможностями SAP Cloud Platform; 
  • узнаете содержание и назначение основных сервисов SCP; 
  • научитесь работать с SAP HANA - высокопроизводительной базой данных поколения NewSQL; 
  • разработка backend-сервисов на стороне HANA DB; 
  • самостоятельная frontend-разработка на технологиях SAPUI5; 
  • реализация аналитической отчетности средствами SAP Analytic Cloud; 
  • начнете разрабатывать полноценные решения включая их публикацию в SAP Cloud. 

Ззаполни анкету по ссылке ниже и мы свяжемся с тобой. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAioi_h-5B2rbE149eK2dlyBnlV3ly5j02dfQ3QnwKC9IBeQ/viewform  

Окончание приёма анкет: 9 мая 2019. Рассылка результатов анкетирования: 10 - 11 мая 2019. 
Начало занятий: 13 мая 2019.  Подведение итогов курса: 28 июня 2019. 

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Опубликовал: KVbot,

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