JET BI объявляет набор слушателей на новый курс “Разработка SAPUI5 на базе SAP Cloud Platform”.

Лучшим участникам наших курсов будет предоставлена возможность стать частью команды и принять участие в SAP Coder 2019 вместе с нами! В случае победы на отборочном этапе вы будете представлять нашу совместную команду JET BI Labs на конкурсе в Москве.



КОГДА? - 13 мая - 28 июня 2019 года;

ГДЕ? - SAP лаборатория в БГУИР ( ул .Гикало 9) и офис компании JET BI ( пр. Машерова19);



Что предлагает компания?

продолжительность обучения 1,5 месяца;

практический опыт и теоретические знания от экспертов с многолетним опытом;

последующая стажировка в форме совместной работы над проектом SAP Coder 2019;

возможность продолжить совместную работу с компанией уже на борту JET BI.

Для кого?

Ты студент 2-3 курса университета?

Владеешь знаниями HTML, CSS, JavaScript, SQL.

Имеешь базовые знания о реляционных СУБД?

Английский на уровне intermediate, и ты готов “прокачать” разговорный английский в сжатые сроки?

Владеешь знаниями одного или нескольких объектно-ориентированных языков программирования?

Умеешь работать в команде?

Что будет?

практическое знакомство с возможностями SAP Cloud Platform;

узнаете содержание и назначение основных сервисов SCP;

научитесь работать с SAP HANA - высокопроизводительной базой данных поколения NewSQL;

разработка backend-сервисов на стороне HANA DB;

самостоятельная frontend-разработка на технологиях SAPUI5;

реализация аналитической отчетности средствами SAP Analytic Cloud;

начнете разрабатывать полноценные решения включая их публикацию в SAP Cloud.

Ззаполни анкету по ссылке ниже и мы свяжемся с тобой.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAioi_h-5B2rbE149eK2dlyBnlV3ly5j02dfQ3QnwKC9IBeQ/viewform



Окончание приёма анкет: 9 мая 2019. Рассылка результатов анкетирования: 10 - 11 мая 2019.

Начало занятий: 13 мая 2019. Подведение итогов курса: 28 июня 2019.

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