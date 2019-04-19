МТС запустил акцию "Ходи и находи!" для любителей пеших прогулок

МТС запускает специальную акцию «Ходи и находи!» для ценителей пеших прогулок. Участникам необходимо пройти 60 000 шагов в течение 7 дней. Всем справившимся с заданием достанутся 10 ГБ интернета или 1000 минут внутри сети на выбор.
Бонусы можно получать каждые 7 дней в период проведения акции. Гигабайты и минуты предоставляются также на 7 дней.
Чтобы поучаствовать в акции, нужно:
1.Установить или открыть мобильное приложение «Мой МТС».
2. Перейти в раздел «Ходи и находи!».
3. Принять условия акции и выбрать бонус.
4. Для подсчета шагов «Мой МТС» использует данные из приложений «Google Fit» — для Android или «Здоровье» — для IOS. Если у вас не установлено одно из этих приложений, нужно его установить и дать «Мой МТС» к нему доступ. Для этого достаточно вернуться в раздел акции в «Мой МТС» и следовать инструкциям на экране.
В приложении «Мой МТС» в разделе акции «Ходи и находи!» будет сохраняться информация о пройденном вами количестве шагов и дата завершения очередного семидневного периода.
Акция уже доступна для пользователей Android. Для пользователей iOS она будет доступна в ближайшее время.
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