МТС запустил акцию "Ходи и находи!" для любителей пеших прогулок

МТС запускает специальную акцию «Ходи и находи!» для ценителей пеших прогулок. Участникам необходимо пройти 60 000 шагов в течение 7 дней. Всем справившимся с заданием достанутся 10 ГБ интернета или 1000 минут внутри сети на выбор.

Бонусы можно получать каждые 7 дней в период проведения акции. Гигабайты и минуты предоставляются также на 7 дней.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно:

1.Установить или открыть мобильное приложение «Мой МТС».

2. Перейти в раздел «Ходи и находи!».

3. Принять условия акции и выбрать бонус.

4. Для подсчета шагов «Мой МТС» использует данные из приложений «Google Fit» — для Android или «Здоровье» — для IOS. Если у вас не установлено одно из этих приложений, нужно его установить и дать «Мой МТС» к нему доступ. Для этого достаточно вернуться в раздел акции в «Мой МТС» и следовать инструкциям на экране.

В приложении «Мой МТС» в разделе акции «Ходи и находи!» будет сохраняться информация о пройденном вами количестве шагов и дата завершения очередного семидневного периода.