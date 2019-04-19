Windows 8 перестанет получать обновления приложений с 1 июля 2019 г.

Windows 8 перестанет получать обновления приложений из Microsoft Store с 1 июля 2019 г., то есть на четыре года раньше первоначально запланированного срока. Об этом сообщает ресурс Softpedia.

В августе 2018 г. Microsoft опубликовала в официальном блоге Windows пост, призванный проинформировать разработчиков ПО для этой платформы о том, что 31 октября 2018 г. магазин Microsoft Store прекратит принимать новые приложений для мобильной ОС Windows Phone 8.x и десктопных Windows 8 и Windows 8.1. С 1 июля 2019 г. планировалось остановить доставку обновлений уже существующих в магазине программ для Windows Phone 8.x, а спустя ровно четыре года – 1 июля 2023 г. – распространить это также на Windows версий 8 и 8.1.

Тем не менее, 2 апреля 2019 г., Microsoft без лишнего шума отредактировала оригинальное сообщение в блоге и изменила дату прекращения доставки обновлений программ для Windows 8 на 1 июля 2019 г., на что свое внимание обратил пользователь Twitter под псевдонимом Nawzil. Windows 8.1 же, если верить новой версии поста, продолжит получать обновления ПО до 1 июля 2023 г., как это и планировалось первоначально.