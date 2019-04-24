LG и Яндекс анонсировали первую модель умной колонки с голосовым помощником Алисой

LG Electronics и Яндекс подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в России. Торжественная церемония состоялась сегодня в рамках ежегодной конференции LG Electronics, посвящённой анонсированию линейки устройств 2019 года. Компании намерены осуществлять совместные разработки в сфере развития сервисов для устройств LG.

Во время конференции, LG и Яндекс анонсировали модель умной колонки LG XBOOM AI ThinQ WK7Y со встроенным голосовым помощником Алиса. Устройство сертифицировано компанией Meridian, всемирно известным производителем аудио-компонентов Hi-End класса. Благодаря объединению технологий LG Audio и Meridian, новинка выгодно отличается качеством звучания, обеспеченным сочетанием передовой обработки сигналов и аппаратного расширения звукового поля с настраиваемыми предустановками Clear Vocal и Enhanced Bass. Это первая на российском рынке модель умной колонки от LG.

Благодаря сотрудничеству LG и Яндекс, модель XBOOM AI ThinQ WK7Y полностью адаптирована для российского рынка. Встроенный голосовой помощник Алиса ответит Вам на вопросы о погоде, пробках на дорогах, по Вашей просьбе установит будильник или напомнит о запланированных делах. Ещё одно преимущество — колонка воспроизводит музыкальные треки непосредственно с сервиса Яндекс.Музыка, без помощи дополнительных устройств. Кроме того, покупатели модели умной колонки LG XBOOM AI ThinQ WK7Y получат подписку на сервис Яндекс.Плюс в подарок.

Президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли: «Подписание меморандума о стратегическом партнёрстве с компанией Яндекс в России подтвеждает приверженность LG разработке и внедрению самых современных и полезных в повседневном использовании технологий. Благодаря этому сотрудничеству, мы надеемся сделать жизнь наших пользователей ещё лучше».

«Рынок умных устройств — один из самых динамично развивающихся в мире, и мы рады, что будем работать в этой области вместе с компанией LG. Объединив опыт и технологии, мы пополним линейку устройств с Алисой новой умной колонкой для ценителей хорошего звука», — говорит Денис Чернилевский, руководитель разработки устройств с Алисой в Яндексе.

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