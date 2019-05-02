МТС запускает акцию «Абсолютный безлимит 2.0». Новые абоненты линейки «ИКС» получат не только безлимит домашнего и мобильного интернета, но и неограниченное количество минут во все сети. Стать участником акции можно по 31 июля 2019 года.

Линейка «ИКС» состоит из услуг «Х5» и «Х6», обеспечивающих доступ к интернету на скорости 100 Мбит/сек без ограничений по объему трафика. Абоненты линейки «ИКС» могут дополнительно подключить одну (на услуге «Х5») или две (на услуге «X6») SIM-карты с тарифным планом «Безлимитище» за 5 рублей в месяц каждая. По условиям акции, вместо 400 минут в месяц участники получат неограниченное количество минут на звонки во все сети Беларуси.

Кроме того, для пользователей действуют специальные цены на услуги линейки «ИКС» в течение первого года с момента подключения. На услуге «X5» абонплата составит 15 рублей в месяц, услуге «X6» — 22 рубля в месяц. В услугу «X6» также включено более 80 каналов сервиса «МТС ТВ», антивирусная система для ПК и смартфона и ТВ-приставка.

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