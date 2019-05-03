МТС предлагает дополнительные безлимиты на тарифах «Супер 8» и «Супер max»

На тарифах «Супер 8» и «Супер max» теперь можно подключить дополнительные пакеты безлимитного интернета. Стоимость услуг — от 4,5 рубля, а для новых абонентов — вдвое дешевле первые 3 месяца.

Услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» можно подключить на тарифных планах «Супер 8» и «Супер max» за 4,5 рубля в месяц. А на тарифе «Супер max» также доступен «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» за 5,5 рубля.

Новые абоненты оператора при подключении на тарифы «Супер 8» и «Супер max» смогут пользоваться услугами за полцены первые 3 месяца. Акция действует по 14 августа 2019 года.

Кроме того, новые абоненты могут 3 месяца пользоваться тарифами со скидкой. Так, «Супер» при первом подключении стоит 7,5 рубля в месяц, «Супер 8» – 13,5 рубля, а «Супер max» – 16,5 рубля. Тарифы линейки включают до 15 ГБ интернета, безлимит на мессенджеры и соцсети.

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