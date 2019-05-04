C 6 по 8 мая пройдет конференция Microsoft Build 2019

6 мая стартует главное мероприятие года компании Microsoft для разработчиков и ИТ-специалистов — конференция Build 2019, которая пройдёт в выставочном комплексе Washington State Convention Center в Сиэтле (штат Вашингтон). По сложившейся традиции конференция продлится 3 дня, по 8 мая включительно.

Ежегодно на конференции выступают первые лица Microsoft, в том числе её глава Сатья Наделла. Они анонсируют глобальные планы на ближайшее будущее компании, рассказывают о новых продуктах и технологиях.

Ключевыми темами Build 2019 станут:

Контейнеры.

ИИ и машинное обучение.

Бессерверные решения.

DevOps.

IoT.

Смешанная реальность.

Прошлогодняя конференция Build 2018 запомнилась анонсами архитектуры для глубоких нейронных сетей Project Brainwave, программы AI for Accessibility, приложений смешанной реальности Remote Assist и Layout. Microsoft также объявила о сотрудничестве с крупнейшим в мире производителем дронов DJI, выбравшем Azure в качестве приоритетного облачного провайдера.

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