В Firefox появятся некоторые функции Tor

Mozilla планирует позаимствовать некоторые функции TOR, чтобы повысить конфиденциальность браузера Firefox.

Инициатива получила название Super Private Browsing (SPB). Какие именно функции компания планирует добавить в Firefox, пока неизвестно. Однако ранее Firefox позаимствовал технологию Tor, которая помогла защитить пользователей от сбора веб-отпечатков.

Интересно, что сам Tor работает на версии Firefox ESR (Extended Support Release), но содержит множество технологий для защиты конфиденциальных данных пользователей. Однако несмотря на родство, процесс заимствования может быть сложным и долгим.

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