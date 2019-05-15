Для Windows XP и Windows Server 2003 вышли патчи против WannaCry

В 2017 году более сотни стран оказались мишенями вируса WannaCry. Больше всего он задел Россию и Украину. Тогда пострадали компьютеры под управлением ОС Windows 7 и серверных версий. На Windows 8, 8.1 и 10 штатный антивирус смог нейтрализовать WannaCry. Сам же зловред был шифровальщиком и вымогателем, который требовал выкуп за доступ к данным.

На данный момент о нём ничего не слышно, но в Microsoft решили перестраховаться и выпустили критические патчи для Windows XP и Windows Server 2003. Эти две системы лишены поддержки уже достаточно давно, однако в компании сочли брешь достаточно серьёзной, чтобы опубликовать исправление. Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 ранее также получили критические обновления.

Как заявил Саймон Поуп (Simon Pope) из Microsoft, эта брешь могла быть использована и другими вирусами для распространения внутри корпоративных сетей. При этом в компании пока не обнаружили примеров использования уязвимости другими вирусами. Однако в мире до сих пор много компьютеров на XP, потому в случае новой атаки ущерб может быть колоссальным. Тем более, что вирус может быть ещё активным.

При этом отметим, что поддержка Windows XP и Windows Server 2003 прекращена, потому обновления придётся скачивать и устанавливать вручную. Полный список систем, которые получат обновления, выглядит так:

Windows XP SP3 x86;

Windows XP Professional x64 Edition SP2;

Windows XP Embedded SP3 x86;

Windows Server 2003 SP2 x86;

Windows Server 2003 x64 Edition SP2.

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