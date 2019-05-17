МТС запускает в роуминге "Открытый интернет"

Компания МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 Мб без ограничения по скорости будут стоить 5 рублей. Пользоваться мобильным интернетом в путешествии станет комфортнее: абоненту будет удобнее рассчитывать и контролировать свои расходы.

Открытый интернет в роуминге — это интервальная тарификация мобильного интернета. Каждые сутки абоненту будут доступны 10 интервалов по 50 МБ. Плата за объем использованного трафика списывается на следующие сутки.

«Открытый интернет» начинает работать автоматически при регистрации в сети роумингового партнера. О начале действия «Открытого интернета» в роуминге, переходе в следующий интервал и суммах за использованный трафик абоненты будут получать SMS.

Изменение коснется всех тарифных планов сотовой связи, кроме тарифного плана «Телематика» и тех, на которых услуга роуминга недоступна.

«Открытый интернет» действует в более чем 20 странах и популярных туристическихнаправлениях: Россия, Польша, Литва, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Сербия, Швейцария, Эстония, Греция, Израиль, Испания, Португалия, Турция, Балеарские о-ва, Канарские о-ва, Азорские о-ва, Мадейра. Подробнее об условиях использования «Открытого интернета» за границей читайте здесь.

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