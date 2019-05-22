Сеть Tor официально выпустила свой браузер на Android

С сентября 2018 года разработчики тестировали альфа-версию, а теперь выпустили первую стабильную версию приложения.

В Tor Project объяснили, что между настольной версией браузера и мобильной есть различия, но Tor Browser для Android обеспечивает почти тот же уровень защиты, что и основной браузер Tor. Разработчики уточнили, что официального браузера Tor нет в App Store из-за ограничений Apple. Они порекомендовали пользователям iOS Onion Browser, созданный Майком Тигасом.

Tor — экосистема проектов, построенных на сети компьютеров, через которую информация проходит в зашифрованном виде.

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