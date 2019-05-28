ЕРИП планирует запустить биометрическое распознавание пользователей

ЕРИП в 2019 году планирует запустить пилотный проект по биометрической идентификации пользователей банковских услуг, сообщает СТВ.

В ЕРИП планируют создать два способа распознавания: по лицу и по голосу. Также система будет проверять, действительно ли перед ней человек, а не фотография. Только после этого клиент сможет зайти в приложение и выполнить необходимые действия.

Биометрическая идентификация не будет заменять стандартную форму входа в систему. Она станет лишь дополнительным вариантом либо основным к некоторым видам услуг.

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