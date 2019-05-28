life:) запускает безлимит интернета за 0,99 рублей

life:) запускает новую услугу Безлимит ГБ за 0,99 рублей в месяц. Предложение доступно для новых и действующих пользователей тарифных планов Шейк и Play.

Услуга позволяет активным пользователям интернета не контролировать остаток трафика и не остаться без сети, когда включенные в абонентскую плату гигабайты закончатся. Безлимит ГБ позволяет слушать ещё больше музыки, смотреть ещё больше видео, общаться в мессенджерах и серфить в интернете на комфортных скоростях. В рамках предложения интернет-трафик можно раздавать без дополнительной платы.

Безлимит интернета за 0,99 рублей в месяц можно подключить на life.com.by или с помощью короткого запроса *3000#.

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