Утечка раскрыла особенности iOS 13

Ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты мобильной операционной системы iOS 13, которую там должны показать. Утверждается, что утечка пришла из надёжного источника, а не является макетом или рендером.

Главным нововведением является тёмная тема оформления, которую можно включить в меню или через «Центр управления». Отмечается, что в этом режиме панель Dock также потемнеет. Не исключено появление и специальных обоев для этого оформления. Также в приложении «Музыка» можно увидеть, что Apple использовала тёмную тему. Аналогичные изменения произведены и в инструменте для снятия скриншотов. Разумеется, со временем тёмное оформление получат и другие программы, однако быстрота этого будет зависеть уже от разработчиков.

Ещё одним нововведением станет появление в программе снятия скриншотов новых инструментов. На iPad панель с инструментами можно будет перемещать по экрану. А фон при этом будет размываться.

Кроме того, изменения будут и в других приложениях. Приложение Reminders получит отдельные секции заданий на сегодня, запланированные, помеченные и все. А вот приложения Find my Friends и Find my iPhone объединят в одно. Его также могут показать на WWDC.

Помимо этого, ожидается обновление приложений Health и Maps. В целом, тёмная тема позволит экономить заряд аккумулятора на устройствах с OLED-экранами. Правда, пока не ясно, насколько реально эффективной будет такая экономия.

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