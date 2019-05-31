Apple подняла лимит на скачивание приложений через мобильный интернет в iOS

Компания все еще не позволяет загружать любые приложения из App Store по Wi-Fi, но теперь ограничение немного ослабили. Apple также ограничивает максимальный объем при скачивании фильмов, подкастов и других файлов из iTunes — раньше можно было скачивать до 150 МБ, теперь лимит подняли до 200 МБ.

Причем в iOS нельзя отключить или обойти это ограничение — даже если у пользователя есть безлимитный тариф на мобильный интернет и хорошая связь LTE. То есть, чтобы скачать приложение больше 200 МБ, придется искать ближайшую точку Wi-Fi.

Компания до сих пор не объяснила, с чем связан запрет на скачивание больших файлов в iOS через мобильную связь. Это можно объяснить тем, что в США и странах Европы операторы дают небольшое количество трафика — обычно 5-10 ГБ, иногда даже меньше. Еще это можно оправдать тем, что при скачивании через мобильную сеть быстрее расходуется аккумулятор. Но обе эти проблемы можно решить предупреждением пользователя, как это работает в Google Play.

Последний раз лимит на скачивание поднимали в сентябре 2017 года — со 100 МБ до 150 МБ.

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