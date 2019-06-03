Huawei приобрела российскую технологию распознавания лиц

Компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным газеты, покупку совершили в мае через компанию "Игл Софтлаб", совладельцами которой являются российское отделение китайского гиганта "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз Ко". Цена сделки не разглашается, потому что и Huawei, и "Вокорд" – непубличные компании, но эксперты оценивают ее в $40–50 млн.

Отмечается, что "Вокорд" не только продал свои патенты и оборудование, но и перевел туда большинство своих сотрудников.

"Вокорд" – один из ведущих российских разработчиков систем распознавания лиц, известный своими системами распознавания лиц VOCORD FaceControl и VOCORD FaceControl 3D, системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД и системами интеллектуального видеонаблюдения и аудиорегистрации. Алгоритмы распознавания лиц, разработанные в компании, в 2016 году заняли первое место в международном конкурсе Megaface.

Намерения Huawei понятны: компания как раз открыла исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, для которого нужны кадры.

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