МТС улучшил 3G-связь вдоль основных железных дорог Беларуси

МТС улучшил покрытие 3G-сети вдоль крупнейших железнодорожных магистралей. В рамках проекта построена 51 новая базовая станция. Связь «прокачали» по направлениям из Гомеля до Гудогая, из Бреста до Орши и из Жлобина до Витебска.

Для реализации проекта вдоль железнодорожных путей были построены новые базовые станции и модернизированы существующие. Таким образом, покрытие сети 3G улучшено по следующим крупнейшим железнодорожным направлениям страны:

Гомель — Жлобин — Бобруйск — Осиповичи — Минск — Молодечно — Сморгонь — Гудогай;

Брест — Барановичи — Минск — Орша;

Жлобин — Рогачев — Могилев — Орша — Витебск — Езерище.

«Качество связи на популярных ж/д-направлениях улучшено ко II Европейским играм, национальным партнером которых выступает МТС. Тем самым жители Беларуси и иностранцы смогут с большим комфортом добраться до Минска, оставаясь на связи во время движения поезда. Обновлённая инфраструктура позволит оставаться онлайн или пообщаться с друзьями во время поездки между городами», – подчеркнули в МТС.

Ранее МТС совместно с Белорусской железной дорогой обеспечил все вокзалы страны Wi-Fi. Ко II Европейским играм мобильный оператор также запускает базовые станции вдоль автотрасс. В результате будет обеспечен качественный доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 3G «внутри автомобиля». Всего вдоль автомагистралей и железной дороги заработает около сотни вышек.