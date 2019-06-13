Facebook будет платить за информацию о любимых приложениях

Соцсеть Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых ими приложениях. Такие данные она планирует собирать для разработки и улучшения собственных продуктов.

Для реализации проекта компания запускает приложение Study, которое необходимо установить на свой телефон. Оно будет анализировать, какие приложения установлены у пользователя и сколько времени он тратит на их использование. За предоствленные сведения пользователи будут получать денежное вознаграждение, размер которого пока не оглашается.

Представители Facebook особо подчеркивают, что целью исследования будет только сбор данных о наиболее популярных приложениях. Фотографии, переписка, пароли и прочая конфиденциальная информация никоим образом затрагиваться не будут.

Пока что приложение доступно для скачивания только жителям США и Индии, другие страны будут подключены к программе позже.

Стоит отметить, что Facebook уже не первый раз предпринимает попытки сбора подобных данных. Однако ранее они были неофициальными и зачастую затрагивали личные данные пользователей, что явилось причиной нескольких скандалов.