Японцам запретили управлять дронами в пьяном виде

Власти Японии приняли закон, который запрещает управлять беспилотными аппаратами в состоянии алкогольного опьянения.

Наказанием за это нарушение является штраф до 300.000 иен (около 5.700 рублей) или даже тюремное заключение сроком в один год.

Закон также предусматривает штрафы для исполнителей опасных трюков. Так, за попытку напугать людей падением на них дрона владельцу аппарата грозит штраф до 500.000 иен (около 9.500 рублей).

Власти также расширили список зон, запрещенных для полетов. К ним относятся области в 300 метров вокруг электростанций, правительственных зданий, военных баз и других объектов, связанных с вооруженными силами страны.