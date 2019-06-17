Илона Маска больше нет в Твиттере

Илон Маск сообщил об удалении своего экаунта в Твиттере. Такое заявление основатель SpaceX и Tesla сделал на своей странице в соцсети.

"Только что удалил свой Twitter", – написал Маск. Кроме того, он сменил имя пользователя с Elon Musk на Daddy Dotcom, а фотографию на аватаре – на черный круг.

Согласно правилам Twitter, пользователи не могут сами удалить свой экаунт, его можно только деактивировать. В течение одного месяца после деактивации пользователь может восстановить доступ.

Маск прежде неоднократно подвергался критике из-за своих высказываний. В прошлом году Tesla обвинила предпринимателя в попытке манипулировать акциями компании с помощью твитов. А в апреле текущего года Маска обязали согласовывать с юристами все твиты, которые так или иначе могут касаться Tesla.