Робот-факелоносец принял эстафету огня «Пламя мира» в ПВТ

Парк высоких технологий встретил участников эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019. Первым принял эстафету робот-факелоносец, которого разработал резидент ПВТ – «Rozum Robotics».
Среди факелоносцев:
- Робот «Rozum Robotics» (резидент Парка высоких технологий)
- Александр Шатров – директор компании «Синезис» (резидент Парка высоких технологий)
- Александра Чичикова – «Мисс Мира-2017», модель
- Денис Богуш - председатель белорусской федерации киберспорта
- Дмитрий Шведко - директор компании «Синезис спорт»
- Евгений Овчинников - руководитель департамента разработки программного обеспечения компании EPAM (резидент Парка высоких технологий).
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