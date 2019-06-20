Робот-факелоносец принял эстафету огня «Пламя мира» в ПВТ

Парк высоких технологий встретил участников эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019. Первым принял эстафету робот-факелоносец, которого разработал резидент ПВТ – «Rozum Robotics».

Среди факелоносцев:

  • Робот «Rozum Robotics» (резидент Парка высоких технологий)
  • Александр Шатров – директор компании «Синезис» (резидент Парка высоких технологий)
  • Александра Чичикова – «Мисс Мира-2017», модель
  • Денис Богуш - председатель белорусской федерации киберспорта
  • Дмитрий Шведко - директор компании «Синезис спорт»
  • Евгений Овчинников - руководитель департамента разработки программного обеспечения компании EPAM (резидент Парка высоких технологий).

 

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Источник: 

park.by

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Опубликовал: KVbot,

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