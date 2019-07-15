МТС представляет «Комплект интернет 3»

МТС представляет «Комплект интернета 3» на тарифном плане «Интернет». Новое предложение состоит из Wi-Fi-роутера и услуг связи с ежемесячным трафиком до 30 Гб.

«Комплект Интернет 3» — специальное предложение, в которое входит Wi-Fi-роутер Huawei E5573Cs-322 за 19,90 рублей и SIM-карта с тарифным планом «Интернет» с подключенной услугой «Интернет Maxi».

Услуга «Интернет Maxi» — пакет интернет-трафика в 30 Гб стоимостью 15,55 рублей. В том месяце, в котором был приобретен «Комплект интернета 3», она предоставляется бесплатно.

Wi-Fi-роутер поддерживает технологии 3G и LTE и позволяет раздавать интернет на несколько устройств. Он легко помещается в карман и работает от аккумулятора, одной зарядки хватает на 5-6 часов работы.

Покупая «Комплект интернет 3», абонент соглашается пользоваться тарифным планом «Интернет» и одной из услуг тарифа — «Интернет Maxi», «СуперБИТ» или «Безлимит VIP» (для юридических лиц – «Корпоративный безлимитный интернет») — не менее 18 месяцев с момента покупки.

«Интернет» — тарифный план, предназначенный для тех, кто пользуется мобильным интернетом на смартфоне, планшете или компьютере. Тариф включает интернет-услуги с разными пакетами трафика — «Интернет Maxi», «СуперБИТ» и другие. Подробнее про тариф здесь.