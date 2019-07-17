Бета Windows 10 получила поддержку сторонних голосовых помощников

Этой осенью ожидается выход обновления Windows 10 19H2, в котором будет довольно мало нововведений. Однако одно из них весьма любопытно, ведь речь идёт об использовании сторонних голосовых помощников на экране блокировки ОС.

Эта возможность уже есть в билде 18362.10005, который выпустили в Slow Ring. При этом отмечается, что в списке есть Alexa от Amazon и фирменная система Cortana. Их можно активировать без разблокировки системы, в том числе голосом. Это явно продолжение политики компании по глубокой интеграции в систему голосовых помощников.

Ещё в начале 2019 года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) признал, что Cortana не может конкурировать напрямую с такими решениями, как Alexa или Google Assistant. Потому в корпорации решили не воевать, а объединяться.

Также компания намерена сделать Cortana полностью автономным решением, а не привязанным к операционной системе. Вероятно, таким образом в Редмонде хотят вывести «Кортану» на мобильные устройства, как было сделано с «офисными» и другими фирменными приложениями.

Помимо этого в новой инсайдерской сборке есть и другие нововведения, однако они носят косметический характер. В целом, Windows 10 19H2 не планируется как глобальное обновление. По сути, это будет патч с исправлениями ошибок и повышением быстродействия. Новые же возможности отложат как минимум до весны будущего года. Вероятно, такая практика позволит уменьшить количество жалоб на сбои и в целом повысить качество кода.