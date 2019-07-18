Компания Regus провела опрос, посвященный офисной одежде

Компания Regus, крупнейший мировой поставщик в области гибких офисных решений, провела глобальный опрос, посвященный офисной одежде. В рамках опроса сотрудников разных стран мира спрашивали, считают ли они уместным находиться в офисе в той или иной одежде. Выяснилось, что в странах Латинской Америки можно ходить на работу в спортивном костюме, в Южной Корее щеголять в шлепанцах, а в офисах Японии и Великобритании наиболее критично относятся к джинсам.

Большинство офисных сотрудников считает, что постоянно ходить на работу в костюме с галстуком — это устаревший вариант, слишком формальный. Именно так ответили 74% опрошенных во всем мире. Против постоянного ношения костюма чаще всего выступают в Израиле (87%), в Аргентине (86%) и в Южной Корее (85%). В ближневосточном государстве чаще всего настроены против формальностей, и для израильтян не так важно, во что одет собеседник. Напротив, в Панаме (61%), Марокко (63%) Италии и Венгрии (по 65%) приверженцев строгой формы одежды оказалось меньше всех.

Примечательно, что для белорусских мужчин необходимость носить строгий костюм вне зависимости от погодных условий и наличия контакта с клиентами - на первом месте в списке дискриминирующих условий офисного дресс-кода. По данным социсследования МОО "Гендерные перспективы" почти 14% мужчин признали такое требование необоснованным.

Другой вопрос касался ношения в офисе спортивных костюмов. Такой вид одежды приемлет меньшинство — лишь 18% опрошенных в мире. При этом удивительные результаты показала Латинская Америка, где подавляющее большинство респондентов сочло такой стиль одежды нормальным. Лидерами стали Аргентина (98%), Чили и Коста-Рика (по 96%). В Мексике, где сильно влияние США, сторонников подобной неформальной одежды в разы меньше — всего 18%, а в Штатах их число снижается до 15%.

Что касается Южной Америки, то большая часть общества там относится к спортивным костюмам положительно. Это видно по дресс-коду латиноамериканских лидеров, которые нарочито непритязательны в одежде, тем самым располагая к себе избирателей. Например, спортивные костюмы носят президент Боливии Эво Моралес и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, в них выступали Уго Чавес и Фидель Кастро.

Нетерпимы к спортивной форме одежды в Европе: в Венгрии (только 3% сторонников), в Португалии и Голландии (по 5%).

Можно ли носить на работе шлепанцы? «Да» ответили 14% респондентов во всем мире. Щеголять в шлепанцах не зазорно в Южной Корее (там так считают 75%), в Финляндии (41%) и на Тайване (37%). Интерес корейцев к подобной обуви объясняется теплым и влажным климатом: частые дожди не позволяют асфальту впитать воду. Многие корейцы считают, что удобство важнее внешней красоты, именно поэтому часто на улицах можно увидеть офисных клерков, сочетающих с деловым верхом обычные шлепанцы или сланцы. А вот запрещенной такую обувь считают в Португалии (4%), Мексике и Коста-Рике (по 5%).

Немного лучше офисные работники относятся к походу в офис в сандалиях. Одобряют такую обувь 35% опрошенных в мире. Лучше всего к ним относятся в Финляндии (78%), Южной Корее (61%) и Китае (58%). А нетерпимы к сандалиям в Колумбии (сторонников 8%), Мексике (9%) и Коста-Рике (18%). Финляндия оказалась лидером за счет демократичных взглядов на деловой стиль.

Вы бы пришли на работу в футболке? Утвердительно ответили 51% опрошенных в мире. Больше всего сторонников такой формы одежды живет в Финляндии (86%), в Китае (82%) и в Израиле (80%). А вот заменить футболку на рубашку следует в Мексике (28% сторонников футболок), США (29%) и Панаме (33%).

Исследование показало, что джинсы окончательно стали офисной одеждой: так считают 79% опрошенных. Практически все могут ходить в джинсах в Финляндии (97%), Румынии, Австрии и Швеции (по 95%). Хуже всего к ним относятся в Японии (56%) Великобритании (65%) и Ирландии (69%). Что касается офисных работников Страны восходящего солнца, то ее жители крайне консервативны в отношении делового костюма. Самовыражение может быть рассмотрено как нечто негативное для японского делового стиля, поэтому большинство клерков не выделяются и носят консервативную одежду.

Что касается Великобритании и Ирландии, то в этих странах есть ряд профессиональных областей, где успех в работе напрямую зависит от внешнего вида. Это банковские служащие, страховщики и адвокаты. Людям, работающим в этой сфере, приходится следовать дресс-коду, и джинсы в него не входят.

По статистике «Гендерные перспективы» около 72% работодателей в Беларуси лояльно относятся к внешнему виду сотрудников. Наиболее требовательны к внешнему виду мужчин в бюджетной сфере, в силовых органах и на транспорте. Для женщин проблемные отрасли в сфере услуг, на транспорте и в IT-секторе.