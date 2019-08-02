Президент Узбекистана посетил Парк высоких технологий

Парк высоких технологий посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сопровождали Главу государства премьер-министр Беларуси Сергей Румас и директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Руководство Парка показало Шавкату Мирзиееву новые белорусские разработки компаний-резидентов. Были представлены лазерные аппараты для косметологии, система маркировки электропроводки самолётов, онлайн-добыча руды от компании "Солар ЛС".

Президента Узбекистана заинтересовал агростартап для сферы сельского хозяйства Onesoil, который дистанционно отслеживает состояние почвы на фермерских полях с помощью искусственного интеллекта.

В ходе встречи также были показаны парящие 3D-голограммы резидента ПВТ «Кино-мо Текнолоджис». Белорусы разработали уникальную технологию, которая создаёт объемные изображения благодаря «умным» датчикам на вращающемся пропеллере. Сейчас специалисты работают над технологией создания цифрового двойника, когда голограмма будет повторять жесты и мимику человека.

Стороны обсудили возможность повышения квалификации узбекских специалистов в программировании. В этом готова помочь компания EPAM. Компания LWO предложила внедрить в Узбекистане новую платёжную систему с помощью QR-кодов, которая сократит затраты на комиссию международным платёжным системам.

На выставке также была продемонстрирована уникальная технология покраски корпусов смартфонов от компании "Изовак". Наше оборудование недавно начали использовать крупнейшие китайские бренды в новых моделях. Среди последних решений в медицине – нейросеть компании ITechArt, которая ассистирует хирургу при операциях. Промышленный робот Rozum Robotics полностью белорусского производства показал работу на конвейере.

Одним из главных лейтмотивов встречи стал мировой успех цифрового декрета ПВТ 2.0. Президент Узбекистана впечатлился темпами роста Парка высоких технологий за последние несколько лет.