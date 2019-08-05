Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp

По сообщениям сетевых источников, Facebook планирует провести ребрендинг, добавив к названиям социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp имя компании. Это означает, что социальная сеть будет называться Instagram от Facebook, а мессенджер — WhatsApp от Facebook.

Сотрудники компании уже были предупреждены о грядущем ребрендинге. Представители компании говорят о том, что принадлежность продуктов, которыми владеет Facebook, должна быть выражена более ярко. Прежде некая удалённость Instagram и WhatsApp от Facebook позволяла социальной сети и мессенджеру избегать скандалов, связанных с конфиденциальностью, в которых регулярно фигурирует Facebook.

Известно, что будут изменены названия соответствующих приложений в магазинах цифрового контента. За счёт изменения названий Facebook намеревается повысить репутацию собственной продукции на фоне последних скандалов, связанных с конфиденциальностью пользовательских данных. За последний год в Facebook была проделана немалая работа, воздействующая на положение дел в Instagram и WhatsApp. Соучредители социальной сети и мессенджера внезапно покинули компанию в прошлом году, а им на смену пришли опытные управляющие, которые отчитываются о проделанной работе перед руководством Facebook.

Стоит сказать о том, что недавно Федеральная торговая комиссия США санкционировала очередное расследование против Facebook. На этот раз в ведомстве хотят выяснить, с какой целью Facebook осуществляет приобретение других компаний. В ходе расследования будет установлено, не является ли покупка компаний попыткой избавиться от потенциальных конкурентов. По некоторым данным, за последние 15 лет Facebook купила около 90 компаний, в том числе Instagram и WhatsApp.