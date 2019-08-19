«Белтелеком» повышает цены на услуги телефонной связи с 28 августа

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь принято постановление «О внесении изменений в постановление Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13 февраля 2017 г. № 12», которое предусматривает установление новых предельных тарифов на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования.

В настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание. В связи с этим РУП «Белтелеком» сообщает о повышении с 28 августа 2019 года в среднем на 8,4% регулируемых тарифов на услуги телефонной связи.

Обращаем внимание, что повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком» (интернета, телевидения, пакетов услуг и др).