Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу

Японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.

Клиенты новой торговой площадки получили возможность заключать сделки на спотовом рынке в трех монетах: Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. Также компания выпустила приложение для мобильных устройств на операционной системе Android, релиз iOS-версии запланирован на начало сентября.

Средства пользователей новой биржи хранятся в холодном кошельке, а управление приватными ключами происходит через систему мультиподписей. Для всех аккаунтов обязательно использование двухфакторной аутентификации, также Rakuten отметила, что активы клиентов хранятся отдельно от собственных.

 

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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