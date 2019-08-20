Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу

Японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.

Клиенты новой торговой площадки получили возможность заключать сделки на спотовом рынке в трех монетах: Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. Также компания выпустила приложение для мобильных устройств на операционной системе Android, релиз iOS-версии запланирован на начало сентября.

Средства пользователей новой биржи хранятся в холодном кошельке, а управление приватными ключами происходит через систему мультиподписей. Для всех аккаунтов обязательно использование двухфакторной аутентификации, также Rakuten отметила, что активы клиентов хранятся отдельно от собственных.