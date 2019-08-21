Facebook представила новую функцию

Facebook запустил инструмент под названием Off-Facebook Activity, который позволяет запретить компании собирать данные об активности пользователей за пределами соцсети.

На странице новой функции можно узнать, какими данные владельцы сайтов и приложений поделились с соцсетью, отключить привязку данных к учетной записи, полностью или выборочно запретить их сбор. Однако в компании отмечают, что все это может повлиять на качество таргетирования рекламы.

В конце июля Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 миллиардов за плохое обращением с конфиденциальной информацией пользователей. Компания хранила пароли пользователей в текстовом виде, использовала телефонные номера для рекламы и способствовала передачи персональных данных третьим лицам.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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