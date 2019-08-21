Google Go теперь доступен пользователям по всему миру

Google полтора года тестировала приложение для упрощенного поиска в Индии и Индонезии. Теперь приложение Google Go можно скачать в других странах через Google Play, в том числе и в России. Поддерживаются все смартфоны с Android 5.0 Lollipop и выше, сообщает The Verge.

Приложение Google Go избавилось от многих функций, чтобы адекватно работать на слабых смартфонах с плохим интернетом. В отличие от обычного поиска, это приложение экономит трафик и занимает всего 7 МБ в памяти устройства. Для работы с плохим соединением приложение отображает веб-страницы в упрощенном режиме.

При этом в Google Go есть все базовые функции обычного поиска. Приложение запоминает историю поиска, есть голосовое управление, оно умеет читать веб-страницы вслух. Есть даже сервис Google Lens, который позволяет искать информацию по объектам, наведя на них камеру смартфона.

Google Go можно установить и на флагманский смартфон, если, например, все возможности обычного поиска не нужны.