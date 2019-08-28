iOS 13.1 уже доступна разработчикам

Операционная система iOS 13 еще не вышла, а Apple уже тестирует обновление iOS 13.1. Пока оно доступно только разработчикам. В нем улучшена работа функций, который не были готовы или работали некорректно в предыдущей сборке. В частности, Automations в Shortcuts и возможность делиться с друзьями расчетным временем прибытия с друзьями через Карты.

Также компания добавила новый индикатор громкости AirPods, обновленные значки HomeKit и возможность использовать правую кнопку мышки для симуляции 3D Touch.

Напомним, iOS 13 предлагает общесистемный темный режим, расширенные функции фото и камеры, поддержку геймпада DualShock 4 и технологии Dual Bluetooth Audio, а также различные улучшения производительности. Релиз системы состоится в сентябре.