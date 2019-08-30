10 сентября Apple представит новый iPhone 11

Apple запланировала мероприятие на 10 сентября. В этот день компания представит свои новые устройства, программы и сервисы.

iPhone 11 и iPhone 11 Max получат тройную основную камеру с квадратным выступом, а на смену 7-мегапиксельной селфи-камере придет 12-мегапиксельная. Также гаджетам достанется улучшенный сканер Face ID и, возможно, поддержка Apple Pencil.

iPhone 11s станет последним аппаратом компании с ЖК-экраном и порадует двойной камерой.ьЕще новинки лишатся поддержки 3D Touch и получат новые регуляторы громкости.

Также на подходе обновленные версии iPad Pro с улучшенными камерами и более быстрыми чипами, доступный 10,2-дюймовый iPad, часы Apple Watch нового поколения, водонепроницаемые AirPod и 16-дюймовый MacBook Pro. Презентация планшетов и компьютеров может состояться в октябре.